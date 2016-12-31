بالفيديو..طرد طيار إندونيسي في حالة سكر قبل قيادته الطائرة

جاكرتا (صدى):

طردت شركة الطيران الإندونيسية “سيتى لينك” طيار اشتبه فى اعتزامه قيادة طائرة وهو فى حالة سكر، كما استقال اثنين من قياداته عقب الواقعة، حسبما اكدت وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشيتدبرس.

وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن ركاب الطائرة التى كان سيقودها الطيار تشككوا فى الأمر بعد أن سمعوا كلمات غير واضحة من قمرة القيادة فقام بعضهم بمغادرة الطائرة، وطلبوا استبدال الطيار الذين اعتقدوا أنه فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

وأبانت لقطات فيديو على يوتيوب – تداولته مواقع اخبارية- الطيار يعبر جهاز الكشف عن المعادن وهو يترنح، كما كان أفراد الأمن يقومون بالتقاط أغراضه التى كانت تقع على الأرض.

فيما اعتذر رئيس شركة الطيران ألبرت برهان عن الواقعة قائلا إن الطيار ارتكب انتهاكا خطيرا لمخاطرته بحياة الركاب وتعريضهم للخطر.

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