“زيدان” يبدي سعادته بعودة “راموس” و”بيبي” قبل مواجهة أشبيلية

معاذ محمود (صدى):

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، ارتياحه بعودة الثنائي بيبي وسيرجيو راموس، مدافعي الفريق الملكي، قبل المواجهة المرتقبة مع أشبيلية يوم الأربعاء المقبل في كأس ملك أسبانيا.

وعاد “بيبي” لتدريبات الفريق أمس الجمعة، بعد شفائه من حالة الإجهاد العضلي التي عانى منها في الأيام الماضية، فيما عاد راموس للتدريبات مع الفريق بعدما اكتفى في الأيام القليلة الماضية بالتدريب في الجيمانيزيوم.

وتمثل عودة بيبي وراموس للتدريبات دفعة قوية للريال قبل لقاء أشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك أسبانيا لاسيما وأن الفريق سيفتقد جهود اللاعبين ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز للإصابة.