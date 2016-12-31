إنييستا يسخر من انتقاله للدوري الصيني: “لا أتوفر على أي مترجم لغة صينية”

معاذ محمود (صدى):

نفى أندرياس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، تلقيه أي عروض من الدوري الصيني للرحيل عن الفريق الكاتالوني، مؤكدا نيته الاستمرار مع البارسا خلال الفترة المقبلة.

وسخر “إنييستا” من انتقاله للدوري الصيني قائلا “لم أتوصل بأي عرض من الدوري الصيني في الحقيقة ، كما أنني لا أتوفر على أي مترجم لغة صينية”.

وعن انتقال النجوم العالميين للدوري الصيني، أضاف قائد “إنييستا” أن كل شخص لديه الحرية الكاملة في تحديد مستقبله أو اتخاذ قراراته، وهناك العديد من النجوم قرروا الانتقال إلى الصين وأنا أحترم اختيارهم.