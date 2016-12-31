رئيس الشباب: المفاوضات مستمرة مع “العويس” واتحاد الكرة ظلمنا

معاذ محمود (صدى):

نفى عبد الله القريني رئيس نادي الشباب، ما تردد عن خسارة الفريق خدمات الحارس الدولي السعودي محمد العويس، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة للحفاظ على خدمات “العويس” واللاعب يرحب بفكرة البقاء في صفوف ناديه الحالي.

وأضاف رئيس الشباب بأن المفاوضات مع “العويس” مستمرة ونرحب بإستمراره مع الفريق لفترة أطول، ولا نعلم شيء عن مفاوضاته مع الهلال.

واختتم “القريني” تصريحاته بأن فريقه تعرض للظلم من اتحاد الكرة، مطالبا رئيس الاتحاد القادم أن ينصف الشباب، وأن اختياره في الانتخابات المقبلة سيراعي فيه مصلحة الوطن أولاً ثم مصلحة فريق الشباب.