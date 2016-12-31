شاعر نصراوي مشيدا بجماهير الاتحاد: “كم أنت كبير يا اتحادي”

معاذ محمود (صدى):

أشاد الشاعر الشهير فهد عفت المعروف بتشجيع نادي النصر، بجماهير نادي الاتحاد خلال مباراة أتليتيكو مدريد الإسباني أمس الجمعة، احتفالا بمرور 90 عاما على تأسيس النادي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، مؤكدا أن الجماهير حولت الاحتفالية إلى التحدي.

وكتب الشاعر النصراوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “جمهور الاتحاد الرائع والمدهش، أجبر هذه المباراة أن تنتقل من الإحتفال إلى التحدّي، أبقى عطر الود، و ألغى صفة الودّيّة! كم أنت كبير يا إتحادي”.