«جزائية المدينة» تتراجع عن عقوبة القتل لأربعة وافدين وتعاقبهم بالسجن 15 عامًا

نايف السالم (صدى):

قررت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بتخفيف عقوبة القتل تعزيراً التي كانت قد أصدرتها بحق 4 وافدين تورطوا في تهريب حبوب “برازولام” المحظورة، إلى السجن والجلد وذلك استصلاحاً لحالهم.

وقررت المحكمة معاقبة المتهمين وهم رجلان وامرأتان بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، والغرامة 100 ألف ريال، إضافة لجلد كل واحد منهم 2500 جلدة على دفعات والإبعاد عن المملكة بعد قضاء فترات محكومياتهم، مبينة أن هذه العقوبة محققة للردع والزجر.