الهلال يستقبل التعاون والفتح ضيفا علي الأهلي ..اليوم

محمود أحمد (صدى):

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين، حيث يستقبل الهلال المتصدر ضيفه التعاون، ويحل الفتح ضيفاً على الأهلي.

ويواجه الهلال اختبارا صعبا عندما يستضيف التعاون المنشي بنتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الروماني جالكا حيث يحتل الهلال مركز الصدارة برصيد 34 نقطة فيما يحل التعاون في المركز السابع بـ 18 نقطة.

وفي لقاء أخر يستقبل الأهلي ضيفه الفتح الذي يقدم عروض قوية في الفترة الأخيرة في لقاء ويسعى الأهلي من خلاله لتعزيز موقعه في وصافة الدوري ومواصلة مطاردة الصدارة التي يفصله عنها 3 نقاط، فيما لا بديل للفتح عن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن الفريق يحل في المركز الأخير بـ 8 نقاط.