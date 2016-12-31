سيميوني يشيد بثلاثي العميد

محمود أحمد (صدى):

أشاد دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد بثلاثي الاتحاد محمود كهربا وفهد الانصاري وأحمد العكايشي عقب لقاء الفريقين في مباراة الاحتفال بمرور 90 عاما علي انشاء الاتحاد.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة :”أثار انتباهي اللاعب رقم 10 “كهربا” فهو لاعب ممتاز ولديه إمكانيات رائعة وقدم مباراة جيدة مع الثنائي فهد الأنصاري وأحمد العكايشي”.

وفاز اتليتكو مدريد باللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين علي ملعب الجوهرة بجدة.