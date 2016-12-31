منع الوزارات من الشراء المباشر وإنشاء وحدة مركزية للمشتريات

نايف السالم (صدى):

أكدت مصادر،أن هناك خطة لتحويل المشتريات الحكومية كافة إلى عملية مركزية، ومنع الوزارات والجهات الحكومية من إجراء عمليات الشراء المباشر.

وأضافت أنه سيتم إنشاء وحدة مشتريات استراتيجية مستقلة، وستطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحدة ووقت واحد، عبر “المنصة الموحدة” الجاري الإعداد لإطلاقها وهو ما يساهم في التكتل وشراء المطلوب فورًا بأسعار أقل من أسعار السوق نظرا لإجراء عمليات الشراء بشكل مركزي.

وأشارت إلى أن إنشاء تلك الوحدة سيمنع عمليات الهدر والغش التجاري في عمليات الشراء المباشر من مختلف القطاعات الحكومية، خاصة بعد اكتشاف تباين في الأسعار لنفس الوحدات بين قطاع وآخر، إضافة الى رفع الموردين للأسعار بنسب تصل إلى 500%عن سعر السوق الموجه للأفراد، بحجة أن القطاعات الحكومية تتأخر في تسليم المبالغ.