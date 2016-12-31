القوات العراقية تواصل زحفها على معاقل داعش جنوب الموصل لتحريرها

الموصل (صدى):

دارت اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومقاتلى تنظيم «داعش» جنوبى الموصل، فى اليوم الثانى من استئناف الحملة العسكرية لاستعادة المدينة بعد توقف دام أسابيع.

وذكر ضابط بقوات الشرطة الاتحادية التى انضمت إلى المعركة، أن اشتباكات عنيفة تدور فى ضاحية فلسطين بجنوب شرق المدينة، لكن القوات حققت تقدما فى منطقتين آخريين وأبطلت مفعول عدد من السيارات الملغومة.

وقال ضابط آخر من وحدة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تقاتل إلى جانب الشرطة الاتحادية إن قواته تحقق تقدما فى حى الانتصار على الرغم من اشتباكات عنيفة هناك.