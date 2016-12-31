التحقيق في واقعة الاعتداء على منزل وسيارة الإعلامي علي العلياني بالرياض

علي القحطاني (صدى):

قام مجهولون بالاعتداء على منزل وسيارة الإعلامي علي العلياني في الرياض بالتهشيم والتكسير، وصدم السيارة التي كانت متوقفة أمام المنزل، فيما لم تتضح دوافعهم للقيام بذلك.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها وتحقيقاتها حول الحادثة، و يرجح أن تكون العملية جنائية.

وقال العلياني إنه حالياً خارج المملكة برفقة عائلته، مبيناً أن الأمر على ما يبدو استهداف شخصي له، لافتاً إلى أن القضية الآن في يد الجهات المختصة، وهي تحقق لمعرفة المعتدين وأسباب إقدامهم على ذلك.