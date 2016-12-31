100 مقذوف أطلقه عناصر صالح والحوثي على القرى الحدودية

حسن الجعفري (صدى):

أكدت مصادر أن عدد المقذوفات التي أطلقتها عناصر المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يزيد على 100 مقذوف خلال اليومين الماضيين.

وقام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بجولة تفقدية أمس لمتابعة الأضرار التي خلفتها المقذوفات الحوثية من الأراضي اليمنية على محافظة الطوال وبعض قرى الشريط الحدودي، في وقت باشر خبراء الأسلحة والمتفجرات مواقع سقوط المقذوفات لجمع بقاياها والشظايا التي سقطت في أماكن متفرقة.

ومن جانبه ، قال الدويسي أن الجولة تأتي إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مبينا أن المواطنين في المحافظات الحدودية يعيشون في أمن رغم بعض محاولات العدو اليائسة بإرسال مقذوفات بين فترة وأخرى.

وأوضح أن «المواطن يظل هو العين الثاقبة لرجال الأمن والقوات المسلحة للإرشاد والإبلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن الوطن وكل من يقطن فيه».

وأشار مدير شرطة المنطقة إلى أن كل ما يرد من معلومة أو تعاون بهذا الإطار هو محل اهتمام ولاة الأمر والقادة العسكريين والأمنيين، وجهد يقدر ويثمّن للجميع.