التحقيقات تكشف عن تعرض طالب جامعة الطائف لعضة دامية من المحاضر

عبدالعزيز القثامي (صدى):

اكدت التحقيقات الأولية تعرض الطالب لعضة دامية من المحاضر ولكمة على العين اليسرى، وأكد التقرير الطبي للطالب إصابته بكدمة في العضد الأيسر وسحجة في الساق الأيمن، بالإضافة إلى كدمة أخرى في الجهة اليمنى من الوجه، وحددت مدة الشفاء الطالب بـ10 أيام و7 لشفاء المحاضر.

واوضحت مصادر إن المشاجرة لم تتضمن قضية طعن كما ذكر وإنما كان هناك إصابة في يد المحاضر نتيجة ارتطامها بالأثاث المكتبي.

فيما أكدت مصادر أكاديمية في جامعة الطائف أن مستوى الطالب خلال الفترة الماضية لدراسته جيد جدا وحاصل على معدل 2.90 من 4 ومن الطلاب المتميزين ولا توجد عليه ملاحظات سلوكية مع محاضرين آخرين أو طلاب خلال الفترة الماضية من دراسته، وأنه الآن على بعد أسابيع قليلة من التخرج.

وأوضحت المصادر إن المحاضر ربما يواجه عقوبة الإحالة من العمل الأكاديمي إلى العمل الإداري بعد عرض قضيته والطالب على اللجان المختصة في الجامعة.

وقد صرح المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي بعد الحادثة بقوله “تأسف جامعة الطائف لحدوث ذلك، وبعد الاطمئنان على حالة المحاضر تم إثبات الحالة وإحالتها للجنة الخاصة المشكلة حديثا والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفق الأنظمة المتبعة”.