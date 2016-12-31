هيئة الإذاعة والتليفزيون ترد على ” الشورى” بشأن وصفها بالضعف

علي القحطاني (صدى):

اكد المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها.

وأشار الشهري، إلى أنهم ينتظرون من الشورى مخاطبة هيئة التلفزيون بشأن حل هذه الملاحظات.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد ناقش، الأربعاء الماضي، التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشن عددٌ من أعضاء المجلس هجوماً لاذعاً على القنوات الفضائية السعودية التابعة للهيئة، واصفين إياها بـ”الضعيفة” مقارنة بمنصات إعلامية على “يوتيوب” و”تويتر”، ومؤكدين أن الوزراء والمسؤولين صاروا يذهبون لقنوات فضائية؛ بسبب ضعف القنوات الرسمية.