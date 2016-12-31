بالفيديو.. أحد المشاركين في إعدام صدام حسين يكشف سبب إعدامه يوم عيد الأضحى

بالفيديو.. أحد المشاركين في إعدام صدام حسين يكشف سبب إعدامه يوم عيد الأضحى
بغداد (صدى):

تحدث مسؤول أمني عراقي بارز، أحد المشاركين في عملية إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن بعض التفاصيل الجديدة التي تخص توقيت إعدامه بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك الكلمات التي قالها قبيل الإعدام.

اوضح موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي سابقاً، خلال مداخلة مع قناة “روسيا اليوم”، إن ما يتردد عن تعمد الحكومة العراقية إعدام صدام حسين في عيد الأضحى لإرضاء بعض الجهات هو مجرد شائعات.

وحكى الربيعي تفاصيل لحظات إعدام صدام حسين بمناسبة مرور عشر سنوات كاملة على حادثة الإعدام، قائلاً: “إن صدام لم يبال بإعدامه على الإطلاق ولم يبد أي تأثر أو خوف، وظل يردد هتافات “عاشت الأمة وعاش الشعب وعاشت فلسطين والموت للفرس المجوس والموت لأمريكا”.

وأبان أن أعضاء بارزين بالحكومة العراقية التي تولت المسؤولية عقب عام 2003 رفضوا التوقيع على تنفيذ حكم إعدام صدام، لافتاً إلى أن بعض المنفذين لحكم إعدامه هم مَن سربوا فيديو يخص لحظات تنفيذ الحكم فيه ربما بهدف الحصول على المال أو الشهرة، وأن الشريط المسجل رسمياً لعملية الإعدام موجود لدى رئيس الوزراء العراقي حينذاك.

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8 تعليقات


  1. محمد [ عدد التعليقات: 1212 ] 31/12/2016 في
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    1

    الله يرحمه ويسكنه الله بجنة الفردوس

  2. أبو عبد الله الغامدي [ عدد التعليقات: 1106 ] 31/12/2016 في
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    2

    قال تعالى ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82)
    فلا يُستغرب مثل هذا الفعل من أعداء الله الرافضة المشركين .

  3. رااايق [ عدد التعليقات: 2281 ] 31/12/2016 في
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    3

    الربيعي .. رافضي كذاب ..
    .
    تم شنق أو أعدام صدام رحمة الله عليه في هذا اليوم (يوم عيد الأضحى).. لأنه سني …!

  4. abu - rakan [ عدد التعليقات: 97 ] 31/12/2016 في
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    الله يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عنك ياسيف العرب يابطل ياقاهر المجوس الروافض

  5. عربي [ عدد التعليقات: 19 ] 31/12/2016 في
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    5

    الرييعي رافضي قذر لعنه الله عليه

  6. عربي [ عدد التعليقات: 19 ] 31/12/2016 في
    رد
    6

    الرييعي رافضي قذر لعنه الله عليه

  7. كجمغلو [ عدد التعليقات: 540 ] 31/12/2016 في
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    رحم الله المغوار صدام حسين داعس الروافض المجوس

  8. سبع الليل. [ عدد التعليقات: 815 ] 31/12/2016 في
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    8

    لعنه الله المجوسي الخاين منكوب الربيعي بايع بلاد الرافدين عراق العروبه لايران دله ال٣٠ مليون لقطه دوله العهاره والدياثه دوله الدجل والشعوذه دوله علي خميني الدجال المشعوذ


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