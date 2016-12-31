بالفيديو .. سرقة أجزاء من سيارة بغرب الرياض وشكاوي من كثرة السرقات بنفس الطريقة

عادل الحربي (صدى):
تداول مقطع فيديو يرصد لحظة قيام لصين اثنين بسرقة أجزاء من إحدى السيارات، قيل إنها في “ضاحية لبن” غرب مدينة الرياض، فيما أكد مواطن أن سيارته تمت سرقتها بالطريقة ذاتها.
وأبان المقطع، الذي وثقه كاميرا مثبتة بإحدى البنايات، اللصين وهما يقومان بتفكيك مقدمة السيارة وسرقة أجزائها بسرعة فائقة، قبل أن تحضر سيارة ويستقلانها ويلوذان بالفرار.
واكد مغرد أن سيارته وسيارة جاره تمت سرقتهما بنفس الطريقة في ضاحية لبن، خلال وقت متأخر من الليل.
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4 تعليقات
ان شاءالله يجبونهم واضحين بالمقطع وسيارتهم اكيد ان في كاميرات ثانيه في نفس الشارع او الحي ممكن يتوصلون لهم عن طريق الكامرات الثانيه..
باكستانيه من لبسهم
اهم شي الامن والامان
هل تعلمون ان بعض الورش توفر القطع للزبائن من سرقة السيارات
يعني يجي زبون يقول ابغى صدام او شمعة او اي قطعة اخرى
يقول راعي الورشة خلاص يوم او يومين نوفرها لك
يروحو يسرقو القطعة ويبيعوها للعميل
وهكذا