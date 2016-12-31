بالفيديو .. سرقة أجزاء من سيارة بغرب الرياض وشكاوي من كثرة السرقات بنفس الطريقة

عادل الحربي (صدى):

تداول مقطع فيديو يرصد لحظة قيام لصين اثنين بسرقة أجزاء من إحدى السيارات، قيل إنها في “ضاحية لبن” غرب مدينة الرياض، فيما أكد مواطن أن سيارته تمت سرقتها بالطريقة ذاتها.

وأبان المقطع، الذي وثقه كاميرا مثبتة بإحدى البنايات، اللصين وهما يقومان بتفكيك مقدمة السيارة وسرقة أجزائها بسرعة فائقة، قبل أن تحضر سيارة ويستقلانها ويلوذان بالفرار.

واكد مغرد أن سيارته وسيارة جاره تمت سرقتهما بنفس الطريقة في ضاحية لبن، خلال وقت متأخر من الليل.

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