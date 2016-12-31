تعيين موظفات سعوديات في ” كاونترات ” مطار الملك فهد الدولي بالدمام

اكدت مصادر تعيين موظفات سعوديات للعمل في كاونترات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن شركة أيرلندية حازت على عقد إدارة وتشغيل الصالة الجديدة بالمطار.
وقالت المصادر، أن اليوم السبت سينتهي التقديم للعمل على الكاونترات في شركة “سويس بورت” السويسرية، التي فازت العام الماضي بالرخصة الثانية لتقديم نشاط الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.
وأشارت إلى أن الشركة السويسرية ستبدأ بتحديد خطط وترتيبات لتوظيف العنصر النسائي في منظومتها التشغيلية بمطارات المملكة، خلال الربع الأول من العام المقبل.
فيما أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، أنه لا يوجد ما يمنع عمل المرأة في المطار بالنسبة للهيئة، لافتاً إلى أن آلية التوظيف واشتراطاتها على الموظفات، سواءً بطريقة العمل أو اللبس تعود لوزارة العمل والمطارات وللشركات التي تتولى التشغيل.
12 تعليق
مبروك للموظفات الجدد وبالتوفيق لهن في اعمالهن
ويش معني بنات والذكور طيب
😍😍😍😍😍
الله يوفقهم
محمد ،، الذكور انتهى زمنهم محد بيوظفهم 🤐
لازم الاستعراض بالبنات في هالاماكن ،،،
عز الله بتكثر الحجوزات علىكاونتراتهم ..
الله يعين على تعليقات المتخلفين
يستاهلون البنات اثبتو جدارتهم في هذا المجال في استقبال المواطنين والسرعه في اجراء العمل عكس الرجل .
والله اتكلم من حرقة في القلب خاصة على موظفي الخطوط السعودية حيث سافر اهلي العام الماضي وجلسو بدون امتعه معهم على الرحلة وكل ذلك بسبب شخص الله لا يوفقه حي والا ميت ويشهد الله اني حاضر قبل الرحلة بساعتين وجلس يماطل مره ينجز ومره يذهب ولا نعلم الى اين والمطار مزدحم ولا مجال لتغيير الكونتر وفي الاخير اقفلت الرحلة وانا حاجز قبلها ب 7 اشهر وبعد مطالبات ركبو بدون عفش
التخلف هو الدياثة لما الرجال يوافق ان أهله يتوظفون
بوظيفه من اجل الاستعراض ،،
التخلف هو عدم توفير وظائف تليق بخصوصية النساء في مجتمعنا الاسلامي ،،
التخلف هو التقليد الأعمى بحجة التطور ،،،
خلصوا الرجال ولاكيف🤔
ولاتبغون الرجال يرابطون ف البيوت والحريم يصرفون علاهم عشان
تذل أم أمه ترى مافيه أمحق من الحرمة إذا صرفت ع الرجال أوسلفته
تشوف نفسها علاه وتتمنن وتعامله مثل الصبي.
اصلاً هي بدون ماتصرف علاه محتقرته وتعده من سقط المتاع.
صحيتي ياغرام الجنوب ..
بالتوفيق لبنات الوطن