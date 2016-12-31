تعيين موظفات سعوديات في ” كاونترات ” مطار الملك فهد الدولي بالدمام

خالد الغامدي (صدى):

اكدت مصادر تعيين موظفات سعوديات للعمل في كاونترات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن شركة أيرلندية حازت على عقد إدارة وتشغيل الصالة الجديدة بالمطار.

وقالت المصادر، أن اليوم السبت سينتهي التقديم للعمل على الكاونترات في شركة “سويس بورت” السويسرية، التي فازت العام الماضي بالرخصة الثانية لتقديم نشاط الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.

وأشارت إلى أن الشركة السويسرية ستبدأ بتحديد خطط وترتيبات لتوظيف العنصر النسائي في منظومتها التشغيلية بمطارات المملكة، خلال الربع الأول من العام المقبل.

فيما أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، أنه لا يوجد ما يمنع عمل المرأة في المطار بالنسبة للهيئة، لافتاً إلى أن آلية التوظيف واشتراطاتها على الموظفات، سواءً بطريقة العمل أو اللبس تعود لوزارة العمل والمطارات وللشركات التي تتولى التشغيل.