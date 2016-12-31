مقتل 122 من العاملين بوسائل الاعلام بينهم ضحايا طائرتي كولومبيا وروسيا في 2016

موسكو (صدى):

لقي 93 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام مصرعهم خلال عام 2016 في حوادث مرتبطة بعملهم.

وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أنه أحصى مقتل 93 صحفيا أو موظفا في وسائل الإعلام، فضلا عن مقتل 29 في تحطم طائرتين في كولومبيا وروسيا، ما يجعل الحصيلة 122 قتيلا. وسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم العربي والشرق الأوسط بـ30 جريمة، فيما سجلت 28 جريمة في منطقة آسيا (المحيط الهادئ)، و24 في أمريكا اللاتينية، وثمان في أفريقيا، وثلاث في أوروبا.

فيما شهد العراق مقتل 15 موظفا في وسائل الإعلام، وأفغانستان 13، والمكسيك 11، واليمن ثمانية، وغواتيمالا ستة، وسورية ستة، والهند خمسة، وباكستان خمسة.

وتعتبر أرقام العام 2016 أقل من الأعوام السابقة (112 قتيلا في 2015)، الا ان حذر الاتحاد الدولي الذي يضم 600 ألف عضو في 140 بلدا من «التساهل»، لافتا إلى «تهديدات متنامية وترهيب ورقابة ذاتية تثبت أن التعرض لحرية الصحافة يبقى مثيرا للقلق»،وأحد الاعتداءات الأكثر دموية سجل في يناير حين هاجم متمردو طالبان حافلة صغيرة لقناة «تولو تي في» الأفغانية ما أسفر عن مقتل سبعة من الصحفيين والفنيين.