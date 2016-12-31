داعش يجلي عوائل المهاجرين من 4 إحياء غرب الموصل

بغداد (صدى):

أكدت مصادر محلية في محافظة نينوى في العراق، أن تنظيم داعش قام بإجلاء ما سماهم بعوائل المهاجرين من 4 أحياء غرب الموصل.

ورجحت المصادر أن تكون عملية الإجلاء الجارية دليلًا على قرب انطلاق معركة تحرير الساحل الأيمن لتطهير المدينة من التنظيم.

وأوضح مصدر أمني إن تنظيم داعش قام وبشكل مفاجئ وتحت جنح الظلام قام بإجلاء عوائل المهاجرين من 4 أحياء غربي مدينة الموصل، من بينها حي النفط، لافتا الى أن التنظيم نقل تلك العوائل إلى منطقة مجهولة بواسطة مركبات أجرة متوسطة الحجم”، وفقًا لقناة (السومرية).

وأكد المصدر أن تلك العوائل لم تأخذ معها أي شي في مشهد يعكس هروبًا جماعيًا منظمًا، معتبرًا أن الإجلاء العاجل دليل على قرب انطلاق معركة تحرير غربي الموصل والذي يطلق عليه الكثيرون الساحل الأيمن.

يذكر أن تنظيم داعش على مقاتليه العرب والأجانب مسمى المهاجرين، وهم مجموعات تحظى بالكثير من الامتيازات وأغلبهم يتبوأون مناصب رفيعة في هكيلية التنظيم.

كانقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي قد أعلن ، أمس ، عن إطلاق المرحلة الثانية من العمليات لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.