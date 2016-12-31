ساسة إيران يعبرون عن أسفهم بشأن قتل الآلاف من السوريين ووقوف بلادهم مع الاسد

طهران (صدى):

قام مئات النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين الإيرانيين بتقديم بيان “اعتذار” للشعب السوري بسبب التدخل العسكري لبلادهم في سوريا وقتلها الآلاف من السوريين ووقوفها مع نظام الأسد.

وأبدى النشطاء عن “أسفهم” على “الجروح والآلام التي تسببت بها بلادهم بحق السوريين والاضطهاد الذي مورس بحقهم لثورتهم على نظام الأسد.

وتضمن البيان “أن الحكومات التوسعية قامت بغزو الشعب السوري الأعزل من الشرق والغرب ونحن نعلن براءتنا من الجزء الذي تسببت به حكومتنا في استمرار هذه الحرب التي فرضت على السوريين”.

وأوضح البيان: “الشعب الإيراني لم يكن له دور في تحديد سياسات الحكومة الإيرانية تجاه سوريا”.

وأضاف البيان أن موقف الحكومة الإيرانية كان “جزءا من الظلم العالمي الكبير الذي وقع على الشعب السوري وبصوت عال نعتذر من الشعب السوري”.

الجدير بالذكر أن إيران تشهد حراكا مدنيا وسياسا طلابيا يطالب الحكومة الإيرانية بوقف تدخلها العسكري في الشأن السوري وتجلى هذا الحراك بموقف طلبة جامعة طهران الأخير الذي طالب بعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي.