عادل الحربي (صدى):

كشف مصدر في الهيئة العامة للأوقاف، أن عدد الأوقاف المدخلة في الحاسب الآلي لا يتجاوز 8.570 وقفا ، وأن 74 في المائة من الأوقاف في المملكة، بياناتها غير مدخلة في الحاسب الآلي، وهو ما يعادل 24.659 ألف وقف من إجمالي الأوقاف المسجلة.

وأوضح أن الهيئة العامة للأوقاف تواجه ثلاثة تحديات عند انطلاقها في قطاع الأوقاف، هي الأنظمة والرقابة والوعي، لافتا إلى أن التحدي الأول يكمن في قصور الأنظمة والتشريعات التي تنظم قطاع الأوقاف أو آلية إنشاء الوقف أو إدارته أو ما يضمن الالتزام بهذه التشريعات.

أما التحدي الثاني، وفقاً للمسؤول، فيتمثل في الرقابة، مبينا أن القطاع في أمس الحاجة إلى تحديد معايير واضحة ومحددة للإشراف على الأوقاف العامة والخاصة تحقق الحد الأدنى من متطلبات التقارير المالية والإدارية، وتمكن الهيئة من الإشراف الفعلي على الإدارة لمتابعة نشاط النظار وضمان تحقيقهم مصالح الوقف وأهدافه والتزامهم بشروط الواقفين.

وأضاف ؛ التحدي الثالث هو تدني مستوى الوعي بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي، والنظرة العامة السلبية حيال دور مؤسسات الدولة في إدارة الأعيان الموقوفة وإنفاق عائداتها بالشكل السليم ، موضحا أن قطاع الأوقاف في المملكة لديه القدرة على النمو ليصبح من أكبر الأوقاف في العالم والممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إنماء قطاع الأوقاف ليصل إلى 350 مليار ريال في عام 2030 وفقا لـ “رؤية المملكة”.

فيما اكدت دراسة بحثية حول واقع الأوقاف في المملكة، إحصاءات ذات دلالة، ومؤشرات عن مشكلات الأوقاف، وخلصت إلى عدد من التوصيات لمعالجة معوقات تطور القطاع.

ودعت الدراسة إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية، تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.

وجاءت توصيات الدراسة ؛ الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعي عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.