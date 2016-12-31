الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

واس (صدى):
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم تعاملاتها على انخفاض في آخر أيام التداول هذا العام بقيادة سهم أبل وأسهم شركات التكنولوجيا الأخرى لكن المؤشرات الكبرى حققت مكاسب قوية في 2016.
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم تعاملاتها على انخفاض في آخر أيام التداول هذا العام بقيادة سهم أبل وأسهم شركات التكنولوجيا الأخرى لكن المؤشرات الكبرى حققت مكاسب قوية في 2016.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 56.98 نقطة أو ما يعادل 0.29 % إلى 19762.8 نقطة في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.39 نقطة أو ما يعادل 0.46 % إلى 2238.87 نقطة ونزل مؤشر ناسداك المجمع 48.97 نقطة أو 0.9 % إلى 5383.12 نقطة.