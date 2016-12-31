العمل: إنجاز 40% من مشروع دار رعاية الفتيات بتكلفة 40 مليون ريال

راشد آل شرية (صدى):

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة نجران،عبدالله الدوسري “إنه تم إنجاز 40 في المائة من مشروع دار رعاية الفتيات بتكلفة 40 مليون ريال، بطاقة 100 نزيلة”مضيفاً أن المدة المتبقية للانتهاء من تسلم المشروع 42 شهرا.

وقال الدوسري أن المشروع تبلغ مساحته 6400 متر، ويضم ملاعب رياضية ومسطحات خضراء وفصولا دراسية ووحدة صحية ومكاتب للجهات ذات العلاقة وعددا من الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية في نجران، تعاملت العام الماضي مع 18 حالة إيذاء جسدي ونفسي، 16 منها تتعلق بإناث، واثنتين لذكور دون سن العاشرة، فيما بلغت حالات العنف في الفئة ما بين 19 و35 عاماً 15 حالة، وفوق الـ 40 عاما حالة واحدة. .

وأضاف أنه تم إنهاء ومعالجة 160 بلاغاً تم استقبالها من خلال الاتصال الهاتفي الذي يعتبر أكثر الوسائل والطرق المتبعة لتقديم البلاغات ضد حالات العنف والإيذاء، حيث خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقماً هاتفياً مجانياً موحداً، لجميع مناطق المملكة، يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع البلاغات.