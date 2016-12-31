مسلح يحتجز قنصل تونس فى فرنسا

باريس (صدى):

احتجز مسلح أمس الجمعة، قنصل تونس فى تولوز “جنوبى غرب” فرنسا، فى مكتبه، فيما ألقت قوات الشرطة القبض عليه.

وقالت وسائل الإعلام أن قنصل تونس، سامى سيك سالم تعرض للتهديد من قبل رعية تونسى (34 عاما) فى أثناء، استقباله له بمكتبه، وكان الأخير يريد تقديم طلب لجلب أحد أفراد أسرته إلى فرنسا، وأضافت أن القنصل لم يتعرض لإيذاء بدنى واستبعدت في ضوء المعلومات المتوفرة، فرضية العمل الإرهابى.

وأضافت نيابة تولوز أن المهاجم غير معروف لدى أجهزة الشرطة، وأنه تم فتح تحقيق فى اتهامات بالعنف والتهديد بالسلاح.