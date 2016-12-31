6 آلاف دعوى «حضانة» استقبلتها محاكم المملكة خلال 3 أشهر

على القحطاني (صدى):

أكدت مصادر أن محاكم المملكة استقبلت نحو 6167 دعوى حضانة وزيارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بمعدل 68 دعوى يوميا تصل للمحاكم .

وقالت المصادر أن منطقة مكة المكرمة استحوذت على نحو 39 في المائة من هذه الدعاوى، حيث استقبلت 2430 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ1269 دعوى، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ655 دعوى فيما سجلت محاكم المدينة المنورة 523 دعوى، تليها منطقة جازان بـ265 دعوى، وعسير بـ290 دعوى وسجلت منطقة القصيم 216 دعوى، تليها منطقة تبوك 172 دعوى، وحائل 124 دعوى، ومنطقة الجوف 77 دعوى، إضافة إلى الباحة 61 دعوى، والحدود الشمالية 48 دعوى.

وتابعت: سجلت منطقة نجران أقل المناطق استقبالا لدعاوى الحضانة والزيارة باستقبالها 37 دعوى .

يذكر أن وزارة العدل حددت حالتين لتولي “صندوق النفقة” الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة إلى أنه في حال عدم تمكّن أي فرد سواء كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، يتولى الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية ويتوقع أن تطلق وزارة العدل “صندوق للنفقة” خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة.