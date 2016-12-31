“الخطوط الحديدية” تُلغي رحلة القطار المباشرة بين الرياض والدمام استجابه للعملاء

عادل الحربي (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار اليومية المباشرة بين الرياض والدمام “الرحلة 2030″؛ بعدما كانت قد انطلقت منتصف العام الحالي وذلك تنفيذاً لرغبة العملاء.

وقال ناصر الدوسري المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن المؤسسة ألغت الرحلة في ذلك ومراعاتها الاستجابة لطلبات الركاب المستمرة بتوقيف الرحلة.وفقاً لـ”الوطن”

وأكد الدوسري عدم صحة أن يكون الفشل وراء توقف الرحلة المباشرة، موضحاً أنها حققت نجاحاً كبيراً؛ فكانت تنطلق من الدمام باتجاه الرياض عند الساعة (09:15) صباحاً، وكانت تغادر من الرياض في طريق العودة عند الساعة (15:10) ظهراً مشيراً إلى أن زمن الرحلة الجديدة كان يستغرق 220 دقيقة، بينما كانت المؤسسة تستهدف تقليص زمن الرحلة إلى 180 دقيقة فقط خلال الفترة القادمة .