مدير مرور تبوك: نحتفي بذكرى البيعة والمملكة تشهد انجازات سيخلدها التاريخ

واس (صدى):

أكد مدير إدارة مرور منطقة تبوك العقيد محمد بن عبدالله الصالح، أن المملكة وهي تحتفل بذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم تشهد انجازات عظيمة سيخدلها التاريخ محلياً وإسلامياً وعربياً ودولياً وسيكتبها بمداد من ذهب .

وقال في تصريح بهذه المناسبة إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بادر من حرصه التام على الوطن ومكتسباته بإحداث نقلة نوعية في أجهزة ومؤسسات الدولة سعياً لتطوير البلاد ومواجهة التحديات بالسرعة اللازمة وعاشت المملكة في عهده حراكاً اقتصادياً وتعليماً وصحياً متطوراً لضمان توفير الحياة الكريمة للمواطن في ظل ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار ، واتضحت نظرته الثاقبة جلياً بإيجاد برنامج التحول الوطني الذي يعد خطوة رائدة وغير مسبوقة لإنهاء اعتماد على الدولة على النفط .

وأضاف : إن قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – تأتي شجاعة وحازمة وحاسمة في السياسة الخارجية التي ترفض التهاون في مصلحة البلاد والأمتين العربية والإسلامية فكانت ( عاصمة الحزم ) و ( إعادة الأمل ) حازمة في قرارها وفي توقيتها وأهدافها وإعادة الهيبة للدول العربية والإسلامية وتوالت إنجازاته في هذا الشأن فكان إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب .

ودعا العقيد الصالح المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يمن على وطننا بالأمن والاستقرار .