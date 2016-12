اللجنة الأولمبية تعلن توافر 52 وظيفة إدارية شاغرة فى الرياض

أكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد (52) وظيفة إدارية في الرياض.

والوظائف هى:

– إداري – عدد 1 (Administrator)

– طبيب ومدير إقليمي للطب الرياضي – عدد 2 (Sports Medicine Doctor Regional Manager)

– أخصائي علاقات عامة – عدد 9 (Public Relations Specialist)

– مدراء لأنشطة الاتحاد – عدد 10 (Federation Managing Director)

– رئيس المبيعات والرعاية – عدد 1 (Head of Sales and Sponsorship)

– مساعد برامج القوى والحركة والتكيف – عدد 5 (Strength, Conditioning and Movement Assistant)

– مدير إقليمي لبرامج القوى والحركة والتكيف – عدد 1 (Strength, Conditioning and Movement Regional Manager)

– أخصائي أول برامج القوى والحركة والتكيف – عدد 4 (Strength, Conditioning and Movement Senior Specialist)

– إداري – عدد 1 (Administrator)

– محلل نظم – عدد 1 (System Analyst)

– سكرتير – عدد 1 (Secretary)

– إداري عمليات – عدد 1 (Operations Administrators)

– مهندس شبكات – عدد 1 (IT Networking Engineer)

– رئيس المبيعات والرعاية – عدد 1 (Head of Sales & Sponsorships)

– برنامج الشركات التجارية – تدريب تعاوني – عدد 4 (Corporate Business Program – COOP)

– مدير البرامج والمسابقات والفعاليات – عدد 1 (Programs, Competition & Events Manager)

– مدير العمليات – عدد 1 (Operations Manager)

– كاتب محتوى – عدد 7 (Content Writer)

وقالت اللجنة بأن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط