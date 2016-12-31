المعارضة السورية: لن نصمت على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

دمشق (صدى):

قال أسامة أبا زيد، المتحدث باسم المعارضة السورية المسلحة، إن فصائل المعارضة لن تظل صامتة على الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار التي يقوم بها قوات بشار والمليشيات الموالية له مشددا على أن استمرار هذه الخروق يجعل اتفاق وقف إطلاق النار في مهب الريح .

وطالب “أبا زيد” في تصريحات صحفية لشبكة “الجزيرة” الإخبارية روسيا بالتعهد بضمان احترام نظام بشار والمليشيات الإيرانية ومن يواليهما اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن التوقيع على وثائق تتعلق بوقف شامل لإطلاق النار والرقابة عليه والاستعداد لمفاوضات سلام، ودعا النظام والمعارضة إلى الالتزام بوقف النار والمشاركة في مفاوضات أستانا وأضافت الخارجية التركية إن تركيا وروسيا ستكونان ضامنتين للاتفاق”