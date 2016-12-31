رواد تويتر ينتقدون تغريدة إطراء لـ “هيئة الإحصاء” ويطالبونها بالانشغال بعملها

طلال الغامدي (صدى):

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الإحصاء مساء أمس (الجمعة)٬ موجة انتقادات من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”٬ مطالبين إياها بالانشغال بعملها.

وكانت الهيئة نشرت تغريدة تضمنت اعتذاراً عن عدم قدرتها على إحصاء ثلاثة أمور، من بينها نِعَم الرحمن وحب الملك سلمان بن عبدالعزيز وجاء نصها : “في ذكرى البيعة: الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي نِعَم الرحمن وقوة الأمان وحب سلمان؛ لذا وجب التنبيه والتذكير”.

وقال المغردون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ليس في حاجة إلى مثل هذا المدح والإطراء من قِبل الهيئة أو غيرها،مطالبين الهيئة بالتركيز على عملها وإصدار إحصائيات مفيدة للمواطنين بدلاً من نشر تغريدات إطراء.