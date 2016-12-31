“حساب المواطن” يشمل العسكريون والمتقاعدون ذوي الدخل المتوسط والمنخفض

على القحطاني (صدى):

أكدت مصادر أن برنامج حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع قليلة، وإطلاقه رسميًّا خلال الأشهر المقبلة “سيشمل المتقاعدين والعسكريين، وذلك على حسب مقدار الدخل؛ إذ سيتم شمول المتقاعدين والعسكريين الذين يدخل مقدار دخلهم ضمن الشرائح التي سيغطيها البرنامج.

وأضافت المصادر أن التسجيل سيتاح في بداية شهر فبراير 2017 عبر بوابة إلكترونية متكاملة، يُدخل من خلالها المواطن بياناته، ويتم التواصل معه عبر الجوال عن طريق رسائل الـSMS ويشمل المواطنين ذوى الدخلَيْن المتوسط والمنخفض “.

يشار إلى أن وزارة العمل قد أعلنت أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.