21 حالة اسعافية باشرتها هيئة الهلال الاحمر في احتفالية الاتحاد

نايف السالم (صدى):

أنهت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة هذا اليوم مشاركتها في تغطية المباراة الاحتفالية بين فرق الاتحاد السعودي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني والتي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمناسبة مرور تسعون عامًا على تأسيس نادي الاتحاد السعودي.

وقد تضمنت مشاركة الهيئة في الاحتفالية تواجد 16 فرقة ما بين فرقة إسعافية، وفرق استجابة متقدمة بالإضافة الى تواجد غرفة التحكم والقيادة وقد باشرت الفرق الاسعافية (21) حالة إسعافية تم علاجها في الموقع ولم تستدعي نقلها الى منشأة طبية وكانت الفرق الاسعافية قد تواجدت منذ وقت مبكر في مداخل الملعب والطرق المؤدية اليه بالإضافة الى تواجد بعض الفرق الاسعافية داخل المدرجات عند المداخل والمخارج بالإضافة الى مشاركة 8 فرق اسعاف بسيارات قولف لمباشرة الحالات بأرضية الملعب وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة لاسمح الله .

هذا ما أكده المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله ابوزيد حيث اوضح ان الفرق الاسعافية تحركت قبل انتهاء الحدث بـ10 دقائق لتدعيم المراكز على الطرق التي تسلكها الجماهير عند مغادرتهم للمباراة تحسباً لأي طارئ لاسمح الله .

كما تضمنت مشاركة الهيئة كذلك عرض رسائل توعوية من قبل إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تبين اهمية الاتصال بالهلال الاحمر في الحالات الطارئة .

ويأتي هذا ضمن حرص المسئولين في الهيئة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة على تسخير جميع الموارد لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد المعطاء وانطلاقاً من دورها الاجتماعي والرياضي في التواجد في المناسبات يرتادها عدد كبير من افراد المجتمع .