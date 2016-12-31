مدير سياحة الجوف : الملك سلمان أظهر للعالم قوة المملكة أمنياً واقتصادياً وسياسياً

واس (صدى):

عدّ مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف أحمد بن عتيق القعيد، ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – فرصة لتجديد البيعة والولاء لكل مواطن.

وقال في تصريح بهذه المناسبة : إن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مناسبة عزيزة وغالية في نفوس المواطنين تجاه ملك وقائد عظيم ورجل فذّ أظهر للعالم أجمع قوة هذه المملكة أمنياً واقتصادياً وسياسيا , حيث حرص – أيده الله – على ثبات أمن الوطن من خلال حماية حدود هذا الوطن , فقدم الدعم للحكومة اليمنية لإعادة الشرعية لها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي أثمرت جهداً عظيماً ولا زالت مستمرة حتى ينعم أبناء الشعب اليمني بالطمأنينة , وهذا يؤكد حرصه ـ حفظه الله ـ على تلبية نداء الواجب في إنقاذ اليمن وشعبه الشقيق.

وبين أن خادم الحرمين الشريفين حقق في الجانب الاقتصادي التطور والنماء من خلال رؤية “2030” التي تسعى لها المملكة لتضمن اقتصاداً متيناً , وتضمن الرفاهية للمواطن السعودي , فعهده – أيده الله – اتسم بمراحل تنموية كبيرة , حيث تم انجاز العديد من المشاريع كان لهيئة السياحة والتراث الوطني النصيب منها , وعنايته – حفظه الله – بالتراث الوطني وترميم المساجد التاريخية , إذ شهدت المملكة نقلة كبيرة من خلال التحول الوطني “2020” ورؤيتها الثاقبة “2030”.

ورفع مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف باسمه واسم منسوبي الفرع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد , وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يبقى هذا الوطن شامخاً معطاءً.