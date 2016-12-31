بالفيديو.. سطو مسلح على بنك فى معقل حزب الله بلبنان

بيروت (صدى):

قام شخصين بالسطو المسلح على أحد البنوك اللبنانية في معقل حزب الله ببيروت.

وقالت الشرطة اللبنانية أن السارقين دخلا إلى مصرف الاعتماد في الضاحية الجنوبية من بيروت وقاما بالاستيلاء على جزء من الأموال بواسطة السلاح ولدى محاولتها الفرار من المكان تعرضت دراجتهما النارية لعطل ميكانيكي وحال أحد عناصر الشرطة اللبنانية دون نجاح السارقين.

وتابع: اشتبك رجل الشرطة مع السارقين وأصاب أحدهما بطلق نارى وتمكن بمساعدة دورية أمن أخرى من القبض عليهما وفى وقت لاحق لقى المصاب مصرعه إثر إصابته وتم إعداد محضر بالواقعة .