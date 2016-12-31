بالفيديو.. خلو مركز طبي بحفر الباطن من الأطباء والموظفين في اوقات الدوام الرسمي

حمود الدهمشي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد خلو أحد المراكز الصحية في محافظة حفر الباطن من الأطباء والإداريين وموظفي الاستقبال خلال ساعات الدوام الرسمي.

الفيديو الذي سجله مواطن بكاميرا جوالة داخل أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، كان قرابة الساعة 1:30 ظهراً، كما أفاد عدد من المراجعين بأنهم ينتظرون الحصول على الخدمات الطبية من بعد صلاة الظهر دون أن يحضر أحد.

ورصد المواطن تواجد موظف واحد فقط داخل المركز الصحي، وهو موظف الصيدلية، الذي بدوره هاجم المواطن وطلب منه التوقف عن التصوير، وأغلق نافذة الصيدلية في وجهه.

وخلال تصوير المواطن للمقطع من داخل المركز الصحي، حرص على المرور بمكتب المدير وعيادات الأطباء؛ حيث بدت خالية، كما صوّر المواقف الخارجية للمركز الخاصة بالموظفين، ولم تكن بها سوى سيارة واحدة فقط.

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