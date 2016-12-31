  • نشر : 2016/12/31 - 12:33 ص
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  • الوظائف

شركة درعة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

شركة درعة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة درعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات بمسمى: “بائعين معارض” للعمل بفروع الشركة في جميع أنحاء المملكة، ولمدة (5) ساعات.

وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التعيين:
1- خبرة في مجال البيع إن أمكن.
2- ألّا يكون منتسب لأي جهة تعليمية.

مزايا الوظيفة:
1- دورات تدريبية.
2- تأمين طبي.
3- التوظيف في أقرب معرض لسكن المتقدِّم.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا:-
http://www.deraah.com.sa/job.aspx

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