شركة درعة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التعيين:
مزايا الوظيفة:
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا:-
أعلنت شركة درعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات بمسمى: “بائعين معارض” للعمل بفروع الشركة في جميع أنحاء المملكة، ولمدة (5) ساعات.
وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التعيين:
1- خبرة في مجال البيع إن أمكن.
2- ألّا يكون منتسب لأي جهة تعليمية.
مزايا الوظيفة:
1- دورات تدريبية.
2- تأمين طبي.
3- التوظيف في أقرب معرض لسكن المتقدِّم.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا:-
http://www.deraah.com.sa/job.aspx