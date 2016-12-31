شركة درعة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة درعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات بمسمى: “بائعين معارض” للعمل بفروع الشركة في جميع أنحاء المملكة، ولمدة (5) ساعات.

وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التعيين:

1- خبرة في مجال البيع إن أمكن.

2- ألّا يكون منتسب لأي جهة تعليمية.

مزايا الوظيفة:

1- دورات تدريبية.

2- تأمين طبي.

3- التوظيف في أقرب معرض لسكن المتقدِّم.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا:-

http://www.deraah.com.sa/job.aspx