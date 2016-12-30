ترامب عن تأجيل بوتين الرد على العقوبات: «خطوة عظيمة»

واشنطن (صدى):
أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة بقرار “التأجيل” من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يبدو أنه إشارة لرفض بوتين الرد على طرد الولايات المتحدة 35 روسيا بسبب مزاعم بضلوعهم في هجمات قرصنة إلكترونية على جماعات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من نوفمبر.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر “التأجيل خطوة عظيمة (من فلاديمير بوتين). كنت أعرف دائما أنه شديد الذكاء.”
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