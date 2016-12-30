بالفيديو.. مبتعث سعودي يفتتح أول مقهى متنقل بالقصيم

سالم المطيري (صدى):

اشترط أب سعودي على أبنه توظيف الشباب السعودي في مشروع أول مقهي متنقل في القصيم، حتى يحظى بدعمه.

وكان الشاب خالد الغذامي قد افتتح في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم مقهى متنقلا على عربة مجهزة بجميع المستلزمات والآلات الخاصة بصنع أنواع القهوة المختلفة وإعدادها.

وأوضح الغذامي أنه كان طالباً مبتعثاً وشاهد الفكرة في المدينة التي درس بها، وبعد عودته طبقها في مدينته؛ لتكون عربته الأولى من نوعها في منطقة القصيم.

وأشار إلى أنه يجلب الحلويات والوجبات الخفيفة التي يقدمها مع القهوة من الأسر المنتجة.

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