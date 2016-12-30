مجلس الأمن الدولي يصوت غدا على قرار وقف إطلاق النار في سوريا

واشنطن (صدى):

قال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة اليوم الجمعة ، إن مجلس الامن الدولي يعتزم التصويت مطلع هذا الاسبوع على قرار بشأن وقف إطلاق النار الجاري حاليا في سوريا، وكذلك على محادثات سلام لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات.

وقال تشوركين، بعد اجتماع سري للمجلس في نيويورك، ان روسيا وزعت مسودة مشروع قرار على أعضاء المجلس، وإنه يأمل بعد إجراء التعديلات المقترحة ،أن يتم طرحه للتصويت عليه غدا السبت.

وأوضح تشوركين إن المحادثات المقررة في “أستانا” عاصمة كازاخستان لا تدخل في منافسة مع المحادثات المحتمل عقدها في جنيف ، مضيفا ان “دي ميستورا واجه مشكلة في إستئناف المحادثات، وبناء عليه قررت روسيا وتركيا بشكل واضح مد يد العون لمنح الأمم المتحدة فرصة دفع الأمور إلى الأمام”.