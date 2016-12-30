إنقاذ 90 سائحا توقف بهم التلفريك في سلوفاكيا

براتيسلافا (صدى):

تمكنت قوات الانقاذ ومراقبة المناطق الجبلية من انقاذ حوالي 90 شخصا من هواة التزلج ورياضات الشتاء بعد أن توقف بهم جهاز تلفريك في منطقة التزلج في زافازنا بوروبا السلوفاكية.

وقالت متحدثة باسم قوات الانقاذ اليوم الجمعة في تصريحات لوكالة تاسر السلوفاكية للأنباء إن رجال الإنقاذ تسلقوا على دعامات الخط المعلق وأنقذوا السائحين.

وأعادت سلطات الإنقاذ جميع السياح إلى الوادي المجاور وفقا لما قالته المتحدثة.

وأضافت المتحدثة أن السياح ظلوا عالقين في الجو مدة تصل إلى ثلاث ساعات في درجة برودة تصل إلى ست درجات دون درجة التجمد.

وقالت قوات الإنقاذ إن امرأة نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من انخفاض حاد في درجة الحرارة، مشيرة إلى أنه ليس هناك مصابون بين السياح.

أضافت قوات الأمن أن التلفريك توقف في الجو إثر عطل في مصدر الإمداد الكهربائي.