3 أشقاء يقتلون جارهم بسبب فرع شجرة

نورة الشهري (صدى):

قتل 3 أشقاء جارهم إثر نشوب مشاجرة بينهم على قطع فرع شجرة في احدى مناطق جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

تلقى قسم شرطة حلوان – جنوب القاهرة- بلاغا من المستشفى يفيد بوصول عامل عشريني مصاب بجرح نافذ بالصدر توفى فور وصوله.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى، بالتحرى عن الواقعة تبين أن 3 أشقاء تشاجروا مع 3 آخرون على قطع فرع شجرة بالشارع، وباعتراض الطرف الأول على قطع فرع الشجرة نشبت بينهما المشاجرة وحاول المارة التدخل لفضها إلا أنهم طعنوا عامل وأصيب بحرج نافذ بالصدر تم نقله للمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط متهمين وفر الثالث هربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.