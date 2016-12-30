بالفيديو.. لحظة تعرض سيدتين لحادث مروع بسبب «ساندوتش برجر»

نورة الشهري (صدى):

تعرضت سيدتان في العاصمة البلغارية لحادث مروع أثناء انتظارهما الحصول على« ساندوتش برجر» من احد مطاعم الوجبات السريعة.

نشر موقع ميرور لقطات لسيدة تبتعد عن الطريق في الوقت المناسب بينما أصيبت سيدة أخرى أثناء اصطدام سيارة مسرعة بمطعم للوجبات السريعة في العاصمة البلغارية.

وظهرت سيدتان تقفان بالقرب من واجهة المطعم في انتظار الدفع مقابل وجباتهما، وبعد ثوان قليلة صعدت سيارة مسرعة على الرصيف، واصطدمت بالمطعم، حيث نجت سيدة من الحادث بينما أصيبت أخرى بكسور متعددة، ونقلت إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة كان يسير بسرعة على الطريق وضرب سيارة “أودي” من الخلف، كما اصطدم بشجرة قبل أن يضرب مطعم الوجبات السريعة.

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