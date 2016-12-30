للجنسين.. فتح باب التسجيل في برنامج تدريب الزمالة بمدينة الملك فهد الطبيّة

فتحت مدينة الملك فهد الطبية باب التقديم والتسجيل في برنامج تدريب الزمالة تخصص “إعادة التأهيل” للجنسين، ومدة البرنامج عامان.
واوضحت المدينة أن يلزم للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها.
2- على المتقدم اجتياز امتحان البورد السعوديّ.
3- على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية (لبرامج SCFHS).
4- أن يكون المعدل التراكميّ (3 من 5) أو 75 وما فوق للبرامج المحلية، و(3.5) فما فوق للبرامج عالم ما قبل.
5- لا ينبغي أن يكون المتقدمون أكثر من عمر 35 سنة.
6- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسيّة.
وأوضحت المدينة، أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2017/2/27م، ومتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا
http://careers.kfmc.med.sa/ar/job-search-results