للجنسين.. فتح باب التسجيل في برنامج تدريب الزمالة بمدينة الملك فهد الطبيّة

فاطمة المالكي (صدى):

فتحت مدينة الملك فهد الطبية باب التقديم والتسجيل في برنامج تدريب الزمالة تخصص “إعادة التأهيل” للجنسين، ومدة البرنامج عامان.

واوضحت المدينة أن يلزم للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها.

2- على المتقدم اجتياز امتحان البورد السعوديّ.

3- على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية (لبرامج SCFHS).

4- أن يكون المعدل التراكميّ (3 من 5) أو 75 وما فوق للبرامج المحلية، و(3.5) فما فوق للبرامج عالم ما قبل.

5- لا ينبغي أن يكون المتقدمون أكثر من عمر 35 سنة.

6- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسيّة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مستمر حتى تاريخ 2017/2/27م، ومتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من هنا

http://careers.kfmc.med.sa/ar/job-search-results