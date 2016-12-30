140 وظيفة شاغرة في 3 شركات بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 140 وظيفة شاغرة للرجال، لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص “مكتبة جرير – العربية للعود – خطوط الصوت للخدمات المحدودة”.

وأوضحت الغرفة ان الوظائف متاحة حملة شهادات الثانوية والمعهد التقني والبكالوريوس، باسم “مدير معرض – خدمة عملاء – كاشير – بائع – أخصائي مبيعات – فني أجهزة تبريد – سائق فوركلفت – مشرف مبيعات – فني معدات ديزل”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، ابتداء من الإثنين الموافق 2/ 1/ 2017م، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وأشارت الغرفة إلى أن التقديم يتم عن طريق تعبئة نموذج طلب توظيف عبر الرابط التالي:-

http://www.riyadhchamber.com/frm_talab_touzeef1.php