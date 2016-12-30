للرجال.. وظيفة شاغرة بشركة الزامل في الخبر

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة مجموعة الزّامل القابضة، عن حاجتها لشغل وظيفة إداريّة شاغرة للرجال، باسم “أخصائي موارد بشرية”، للعمل بفروع الشركة في الخبر.

وأوضحت الشركة، على موقعها الألكتروني أن الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو شهادة البكالوريوس في تنمية الموارد البشرية، موضحة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ بدءًا من تاريخ 29 ديسمبر 2016م، ويستمر حتى تاريخ 29 مارس 2017م.

لمعرفة شروط الوظيفة والتقديم أضغط هنا

http://careers.zamil.com/ar/jobs.php