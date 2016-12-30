أتلتيكو مدريد يفوز على الاتحاد في احتفال النادي التسعيني

الرياض (صدى):

فاز فريق أتلتيكو مدريد وصيف بطل أوروبا على نادي الاتحاد السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في جدة بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول بالتقدم بهدفين احرزهما المصري محمود كهربا في د. 43، ومحمد العكايشي في د.45، مقابل هدف للفريق الضيف أحرزه خوان فران في د. 23 وفي الشوط الثاني، تمكن فيرناندو توريس التعادل لأتلتيكو مدريد من ضربة جزاء في د. 62، ثم أحرز خوسيه فارغاس الهدف الثالث للفريق الاسباني في د.71.