النصر يواصل الاستعداد لمواجهة الاتفاق

الرياض (صدى):

واصل الفريق الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم بقيادة المدرب زوران ماميتش حيث أدى اللاعبون تدريبات تكتيكية متنوعة استعداداً لمواجهة الفريق أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل وكان المدرب الكرواتي طبق من خلال التدريب العديد من الجمل التي من الممكن أن ينتهجها في اللقاء القادم ثم أوصى مدرب اللياقة بالفريق بتكثيف التمارين اللياقية لليوم الثاني على التوالي وكان مدرب اللياقة حرص على قياس معدلاتها لدى اللاعبين.

والمتوقع أن يكون الثنائي الشاب عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي ضمن القائمة الأساسية التي ستواجه الاتفاق بعد نجاحهما في تقديم مستويات متميزة في مباراة الديربي بالإضافة إلى المحترف الكرواتي إيفان تومتشاك في حين منح الجهاز الطبي اللاعب إبراهيم غالب الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة بعدما شارك اللاعب في التدريبات بفعالية فيما خضع حراس الفريق حسين شيعان وعبدالله الشمري وعبدالله العنزي لتدريبات مكثفة من قبل مدرب الحراس الصربي ابراهيموفتش التي تعتمد على التمركز السليم والمرونة في القفز وسرعة ردة الفعل، وقد تواجد في العيادة الطبية عبدالعزيز الجبرين وراكان الشملان لمتابعة علاجهما الطبي من إصابة الرباط الصليبي.