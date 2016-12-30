مقتل شخص بالغوطة في اول خرق لوقف إطلاق النار في سوريا

دمشق (صدى):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاق وقف إطلاق النار في سورية المبرم بوساطة روسية تركية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، يبدو متماسكا في معظم المناطق السورية رغم نيران القناصة التي أطلقت بمنطقة واحدة على مشارف العاصمة دمشق، وأدت الى مقتل شخص واحد.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد المعارض الذي يتخذ من لندن مقرا له “قتل شخص واحد بنيران القناصة في منطقة الغوطة الشرقية، وهذا أول ضحية مدنية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 17 ساعة” .

وأضاف أن موجة جديدة من القصف استهدفت أيضا مناطق في الريف الشمالي لدرعا جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقال المرصد إن اشتباكات اندلعت في وقت سابق من اليوم بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في منطقة وادي بردى قرب العاصمة دمشق.

وحسب المرصد، شارك في هذه الاشتباكات مقاتلون من جبهة فتح الشام، المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة سابقا، التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة.

وتم استبعاد جبهة فتح الشام وميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الخميس الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش).

وقال المرصد إنه في أعقاب اشتباكات اليوم الجمعة، قصفت طائرات الحكومة وادي بردى، الواقع إلى الشمال الغربي من العاصمة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ” النظام السوري قال إن وادي بردى ليس جزءا من وقف إطلاق النار. النظام يعتقد أن جبهة فتح الشام تقطع امدادات المياه إلى دمشق، وقال إنه لن يتسامح مع هذا”، وهو اتهام نفته المعارضة.

وتعد الينابيع في وادي بردى وعين الفيجة القريبة، هي المصادر الرئيسية للمياه بالنسبة للمقيمين في دمشق وحولها.

وقالت الأمم المتحدة إنها “قلقة” إزاء حرمان 4 ملايين نسمة في دمشق والمناطق المحيطة بها من إمدادات المياه الرئيسية منذ 22 ديسمبر الجاري.

وقال أبو محمد البرداوي، وهو ناشط من وادي بردى، إن النظام شن أكثر من 20 غارة جوية على المنطقة اليوم الجمعة.

وذكر البرداوي في رسالة عبر تطبيق “واتس اب” إن المقاتلين الموالين للنظام من حزب الله اللبناني المتحالف معه يحاولون اقتحام وادي بردى بالقرب من الحدود اللبنانية.

وكتب حسام الشافعي، المتحدث باسم جبهة فتح الشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تليجرام/ أن المجموعة “لم تحضر، أو تتفاوض، أو توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وكتب الشافعي “وقف إطلاق النار هذا لم يتطرق إلى وجود الميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي … الحل الوحيد هو إسقاط النظام السوري الإجرامي بالعمليات العسكرية والجهاد، وأي حل سياسي يحافظ على أركان النظام الحالي يعتبر خيانة للثورة المباركة التي بدأت منذ ست سنوات”.

وقال المرصد إنه في أماكن أخرى في سورية، أطلقت قوات النظام، اليوم الجمعة، قذائف على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الجزء الجنوبي من محافظة حلب، شمالي البلاد.

وأفاد ناشطون بأنه في استفادة من الهدوء الناتج عن الهدنة، خرج المحتجون المناهضون للحكومة إلى الشوارع، اليوم الجمعة، في بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية.

ودعا المتظاهرون في محافظة إدلب شمال غربي البلاد الجماعات المتمردة للتوحد والقضاء على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.