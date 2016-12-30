لبناني يبيع لسوري «أبراج الكويت» بـ 6 آلاف دينار

خالد الظفيري (صدى):

نجح وافد لبناني في الكويت في سرقة 6 آلاف ريال من سورين بعدما اوهمه بمشاركته في مناقصة لإنارة أبراج الكويت.

وبحسب صحيفة “الرأي الكويتية”، أوهم وافد لبناني ويدعى «م.ر»، سوريا بأنه يبحث عن شريك في مشروع ربحه وفير، فابتلع الأخير الطعم حين علم أن المشروع هو مناقصة لإنارة أبراج الكويت، فقدم مبلغ ستة آلاف دينار نصيبه في المُشاركة بعد أن اقتنع برسو المزاد عليهما.

انتظر الوافد السوري جني أرباح كهرباء الأبراج، لكن انتظاره دام طويلًا، وحين راح يسأل الجهات المختصة عن صدق المناقصة انكشفت له حقيقة أنه اشترى الوهم، فراح يتصل بشريكه كي يسترد أمواله لكنه وجده خارج نطاق التغطية بعد أن أغلق هاتفه.

لجأ المجني عليه إلى قسم شرطة السالمية، وأبلغ بما حدث معه، فسجلت قضية نصب واحتيال في حق من نصب عليه، وأحيلت على رجال مباحث حولي، الذين ألقوا القبض على المتهم وأحالوه لجهة الاختصاص.

وأبراج الكويت هي ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت في منطقة تسمى رأس عجوزة، صممت من قبل مكتب ليندستورم الهندسي في السويد ونفذت من قبل شركة انيرجوبروجيكت اليوغوسلافية وتم بناؤها في عام 1975 وافتتاحها رسميا في 1 مارس من عام 1979، ويصل ارتفاع البرج الرئيسي إلى 187 مترا، وتعتبر من أبرز معالم الكويت.