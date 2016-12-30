مقتل 12 حوثيا في عملية نوعية للقوات السعودية بالحد الجنوبي

فهمي محمد (صدى):

نجحت القوات السعودية المشتركة في تنفيذ عملية نوعية ضد الميليشيات الحوثية والعناصر الموالية للمخلوع على عيد الله صالح في منطقة تقع قبالة مركز سقام الحدودي بنجران.

أسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 12 عنصراً من الميليشيات الحوثية، بعد أن حاولت تهيئة أحد الكهوف التي تقع قبالة الحدود السعودية؛ لتحويله إلى مخزن للأسلحة ونقطة لتنفيذ الهجمات على حدود المملكة.

وقصفت المقاتلات التابعة للتحالف أهدافاً عسكرية قبالة منطقة الحرث بجازان، بعدما لوحظت، مركبات عسكرية معادية كانت تحاول تنفيذ هجمات على المراكز الرقابية الحدودية.